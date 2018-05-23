خصص المدير الفني لمنتخبنا الوطني الأول خوان بيتزي حصة تدريبية في الفترة الصباحية أمس (الثلاثاء) في النادي الصحي بمقر إقامة المنتخب، بدأت بتمارين الإحماء، ثم تمارين تقوية متنوعة.وافتتح منتخبنا الوطني حصصه التدريبية في معسكره الإعدادي في مرحلته الخامسة في مدينة بادرا غاز السويسرية، من البرنامج الإعدادي للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا بالجري حول الملعب، ثم تمارين لياقية متنوعة، بعدها عمد المدير الفني إلى إجراء بعض تمارين السرعات، واختتمت الحصة التدريبية بتمارين الإطالة. وشهدت التدريبات حضور رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم عادل عزت، ونائبه رئيس فريق عمل الإعداد للمشاركة في كأس العالم نواف التمياط، والأمين العام عضو فريق الإعداد لؤي السبيعي.ومن المنتظر أن يخوض المنتخب السعودي خلال المعسكر الجاري المقام في سويسرا، 3 مباريات ودية أولها ضد إيطاليا في الـ 28 من شهر مايو الجاري، والبيرو في الـ 3 من شهر يونيو القادم، وسيلاقي بعدها بـ 5 أيام نظيره المنتخب الألماني في مدينة ليفركوزن.