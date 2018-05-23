وصف رئيس نادي النصر سعود آل سويلم، في تصريح إلى «عكاظ»، القرار التاريخي لولي العهد الأمير محمد بن سلمان والقاضي بتسديد الديون الخارجية لجميع الأندية السعودية، بالحدث غير العادي والذي سيغير شكل الكرة السعودية، مشيرا إلى أن القرار سيساعد الكثير من الأندية على الوفاء بالتزاماتها مستقبلا. وأضاف آل سويلم أن القرار سيسهم بلا شك في بناء إستراتيجيات الأندية القادمة لرسم الخطوط التفصيلية لرياضة وطن تتقدم بثبات في ظل رؤية ٢٠٣٠ لسيدي المجدد الأمير محمد بن سلمان، وتحت رعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أطال الله عمره. وتابع آل سويلم: يعدّ هذا القرار أرضية خصبة وتهيئة مناسبة للأندية في طريق الخصخصة بما يجعل أنديتنا في وضع أقوى ماليا حتى تكون أندية منافسة قاريا ودوليا، ويكون الدوري السعودي من أفضل ١٠ دوريات عالميا.