قدم نائب رئيس الباطن مبارك الظفيري أسمى آيات الشكر والتقدير لولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز؛ على دعمه المتواصل للرياضة بالمملكة.وقال: «تكفل ولي العهد بتسديد ديون الأندية الخارجية يأتي امتدادا لدعمه واهتمامه بالرياضة، وهذا سيكون محفزا للأندية للقيام بدورها لخدمة شباب الوطن بما يتوافق مع رؤية 2030، وسيكون هذا الدعم حافزا كبيرا لجميع الرياضيين لمواصلة العطاء. نشكر رجل المرحلة الأمير محمد على هذه اللفتة غير المستغربة، وهذا القرار التاريخي ليس بمستغرب على قيادتنا الرشيدة».وقدم الظفيري في نهاية حديثه الشكر لرئيس الهيئة العامة للرياضة معالي المستشار تركي آل الشيخ قائلا: «نشكر معالي المستشار على ما يقدمه من دعم كبير للرياضة السعودية بشكل عام والأندية بشكل خاص، ومنذ تولي معاليه رئاسة الهيئة وهو يعمل ليل نهار لخدمة الرياضة السعودية، لذلك نشكره على جهوده الكبيرة التي يبذلها».