تختتم اليوم (الأربعاء) منافسات المجموعة الأولى لحصد بطاقة التأهل للتصفيات النهائية لبطولة كأس العرب للأندية الأبطال، إذ يلتقي فريق النجمة اللبناني فريق الأفريقي التونسي، فيما يقابل الفيصلي فريق الوئام الموريتاني.النجمة اللبناني x الأفريقي التونسييلتقي الفريقان بعد أن انحصرت بطاقة التأهل بينهما، ففريق النجمة يتصدر المجموعة بـ 6 نقاط من فوزين على الوئام والفيصلي، فيما لدى الأفريقي 4 نقاط بعد تعادله مع الفيصلي وفوزه على الوئام.يدخل فريق النجمة اللقاء بفرصتي الفوز أو التعادل لينال بطاقة التأهل ومواجهة الأهلي المصري في التصفيات النهائية، ويملك النجمة خط هجوم قويا بقيادة حسن معتوق ومحمود سبليني وعلي سلمان.فيما يدخل فريق الأفريقي اللقاء بفرصة الفوز فقط ليخطف الصدارة وبطاقة التأهل، ورغم الاسم القوي للفريق التونسي في البطولات العربية إلا أنه لم يظهر بمستواه المعروف في المباراتين السابقتين، ويعد هذا اللقاء اختبارا حقيقيا لبلال الخفيفي ورفقائه لتعويض الغيابات التي أثرت على مستوى الفريق في التصفيات.الفيصلي x الوئامفي لقاء تحصيل حاصل يلتقي الفريقان في ختام مشوارهما في البطولة بعدما حقق الفيصلي نقطة يتيمة بتعادله مع الأفريقي، بينما يدخل الوئام هذا اللقاء وهو خال من النقاط بعد خسارتين.ويأمل كل فريق تقديم صورة حسنة وتحقيق فوز معنوي.