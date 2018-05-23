أصدر النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب أمرا بالقبض على شخص ظهر في مقطع فيديو، وهو يعلّم طفلاً تعاطي الدخان. وأوضح مصدر في النيابة العامة، أن هذا الأمر، يأتي انطلاقاً من الدور الذي تضطلع به النيابة العامة في حماية المجتمع، ومساءلة من يتجاوز الأنظمة وإحالته للقضاء لينال جزاءه. وإيماناً ويقيناً من النيابة العامة لما أنيط بها من الحق بتحريك الدعوى الجزائية تجاه أي كان، بمن فيهم والدا الطفل أو من يقوم على رعايته إذا ثبت وجود شبهة جنائية. وكانت النيابة العامة قد نشطت أخيرا، برصد جميع التجاوزات وملاحقة أصحابها حفاظاً على أمن المجتمع وسلامة أفراده من أصحاب بعض التجاوزات.