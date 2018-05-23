كشف علماء من جامعة واشنطن في الولايات المتحدة أن العسل قادر على منع الإصابة باحتشاء عضلة القلب، وذلك لاحتوائه على سكر طبيعي. وأكد العلماء أن تناول العسل بصورة دورية يساعد في تقليص حجم اللويحات في الشرايين بنسبة 30%. وهذا بحسب الباحثين ناتج عن احتواء العسل على سكر طبيعي. ويشير الباحثون إلى أن «السكر المعروف باسم تريهالوز قادر على منع الإصابة باحتشاء عضلة القلب، إذ ينشط البروتين الذي يحفز خلايا الجهاز المناعي على طرد اللويحات الملتصقة بجدران الشرايين، والتي تؤدي إلى تصلبها وتخفيض مرونة أنسجتها الذي يعد العامل الرئيسي في ارتفاع ضغط الدم الشرياني والجلطة الدماغية واحتشاء عضلة القلب». ويذكر العلماء أن سكر تريهالوز إضافة إلى وجوده في العسل، موجود أيضا في الفطر والروبيان.