دخلت الصومالية جواهر روبل التاريخ، كأول امرأة مسلمة تحكم مباراة كرة قدم في بريطانيا. وأدركت روبل (24) عاما، والمعروفة باسم «جيه جيه»، موسمها الكروي الثاني كمسجلة رسمياً في اتحاد كرة القدم. وكانت روبل قد وصلت بريطانيا مع عائلتها وهي طفلة. وبعد أن بدأت دراسة تقنية المعلومات بالجامعة، قررت أن تصبح حكم كرة محترفاً. وجاءتها الفكرة بعد أن كان قد طلب منها أن تحكم في دوري البنات المحلي شمال غربي لندن. وقالت جيه جيه، التي يبلغ طولها 5 أقدام و4 بوصات، إن حضورها في أرض الملعب قوبل في البداية «بالضحك» من قبل بعض اللاعبين. واستغرق الأمر منها بعض الوقت لتحظى بالاحترام على دورها. وهي الآن سعيدة بما تقوم به، وتأمل أن تكون حكماً في الدوري الممتاز ومباريات دوري أبطال أوروبا. وقالت روبل إن خطواتها على أرض الملعب تمنحها شعوراً بـ«السعادة الصافية»، وإنها مصممة على أن تُري الفتيات أنه بإمكانهن «القيام بكل ما يطمحن إليه».