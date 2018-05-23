أحالت هيئة النيابة الإدارية المصرية أمس (الثلاثاء)، المذيعة المنتمية لجماعة الإخوان الإرهابية، عزة الحناوي إلى المحكمة التأديبية العاجلة ووقفها عن العمل، على خلفية نشر أخبار كاذبة، وإهانة القيادة السياسية في مصر، عبر حسابها الشخصي على «فيسبوك»، وبحسب المتحدث باسم الهيئة محمد سمير، تلقت النيابة من رئيس الهيئة الوطنية للإعلام بلاغا بإجراء الحناوي مداخلة هاتفية مع قناة معادية لمصر، تطاولت فيها على نظام الإعلام المصري، ونالت من السياسة الإعلامية بالدولة بطريقة مسيئة تثير الرأي العام، إضافة إلى نشر تدوينات ومشاركات لبعض المقاطع المسيئة والمنشورة بموقع قناتي الجزيرة والشرق، من شأنها الإساءة لرئيس الجمهورية.