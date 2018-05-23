‫هنأ رئيس بلدية محافظة بيشة المهندس مصلح العلياني، 13 موظفا بالبلدية، تمت ترقيتهم لمراتب أعلى، مشيرا إلى أن الترقيات سيكون لها تأثير مباشر في رفع معنويات الموظفين وزيادة الطاقة الإنتاجية لديهم، ما يسهم في جودة العمل بشكل عام.والمرقون هم: محمد مبارك الجهمي (إلى المرتبة التاسعة)، محمد سعد سيف الهرش (إلى المرتبة التاسعة)، ظافر سعد القرني (إلى المرتبة الثامنة)، صالح عبيد ملحان (إلى المرتبة الثامنة)، سعيد ناصر الحارثي (إلى المرتبة السابعة)، عايض مبارك الشهراني (إلى المرتبة السابعة)، محمد سعد القرني (إلى المرتبة السابعة)، ردعان مبارك البيشي (إلى المرتبة السابعة)، عبدالرحمن عبدالله العامري (إلى المرتبة السابعة)، جمعان محمد سياف الشهراني (إلى المرتبة الى المرتبة السادسة)، حسين نماس السبيعي (إلى المرتبة السادسة)، محمد عايض الحارثي (إلى المرتبة السادسة)، محمد سعيد الأكلبي (إلى المرتبة الخامسة).