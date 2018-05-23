طلبت لجنة عقوبات في الأمم المتحدة من شركات النفط والتجارة الدولية تحديد الإجراءات التي تطبقها لمنع وصول شحنات النفط غير الشرعية إلى كوريا لشمالية، وفق ما أعلنه منسق اللجنة (الثلاثاء).وتبنى مجلس الأمن الدولي في ديسمبر 2017 حزمة جديدة من العقوبات ضد كوريا الشمالية تفرض قيوداً مشددة على إمدادات النفط الحيوية لصواريخها البالستية وبرنامجها النووي.وقال هيو غريفيثس منسق لجنة الخبراء الخاصة بكوريا الشمالية: «نحن نطلب معلومات حول الإجراءات التي تضعها هذه الشركات لخفض مخاطر نقل بضائع عن قصد أو غير قصد إلى كوريا الشمالية».وافاد غريفيثس بأن شحنات نفط غير شرعية لازالت تصل إلى كوريا الشمالية بالرغم من سلسلة الإجراءات التي أمر بها مجلس الأمن لمنع وصولها.