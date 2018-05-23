أقام المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة في نيويورك السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، والقنصل العام للمملكة في نيويورك خالد الشريف، حفلة إفطار أمس، بمناسبة شهر رمضان المبارك.ورحب السفير المعلمي بالجميع، سائلًا العلي القدير أن يتقبل من الجميع الصيام وصالح الأعمال، وأن يعيد هذا الشهر الكريم على الأمتين الإسلامية والعربية بالعز واليمن والبركات.حضر الحفلة نائبة الأمين العام أمينة محمد، والمندوبون الدائمون، وعدد من ممثلي وفود دول منظمة العالم الإسلامي في نيويورك، والقناصل العموميون للدول العربية والإسلامية، ومنسوبو وفد المملكة والقنصلية العامة في نيويورك.