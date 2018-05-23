باشر الدفاع المدني في رجال ألمع بلاغا عن وقوع حريق بعمارة سكنية مكونة من دورين بقرية البتيلة، حيث انحصر الحريق بغرفة نوم على مساحة 25 مترا مربعاً في الدور الأرضي مع اسوداد كربوني بكامل الدور نتيجة توابع الحريق.وقال المتحدث باسم مديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير العقيد محمد عبدالرحيم العاصمي إن فرق الدفاع المدني باشرت الحالة وتم إخماد الحريق وتهوية المنزل بواسطة المعدات الفنية اللازمة، في ما لم يصاحبه أي إصابات، حيث يعود السبب من خلال المعاينة والتحقيق الأولي إلى تماس كهربائي بمفتاح مكيف الغرفة أدى إلى وقوع الحريق.