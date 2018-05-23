صور

صور

صور

صور

وسط أجواء رمضانية مفعمة بروح المودة والأخوة والتضامن، نظمت الهيئة العامة للثقافة، فعالية «منصات ثقافية» لذوي القدرات الفائقة، بمركز الملك فهد الثقافي بالرياض، أمس (الاثنين) 5 رمضان 1439، وذلك لاستعراض مواهب وإبداعات الأشخاص ذوي الإعاقة على المسرح، وإبراز قدراتهم الفائقة في مختلف المجالات الثقافية.وحظيت الفعالية التي تخللها إفطار جماعي، بمشاركة فاعلة من جمعيات ذوي الإعاقة بالرياض، ومختلف أفراد المجتمع للالتقاء بالأشخاص ذوي الإعاقة في أجواء رمضانية تسودها المحبة والألفة بين الجميع، حيث شهدت الفعالية تفاعلاً مميّزاً من ذوي الإعاقة الذين قدموا فقرات تفاعلية رائعة، نالت رضا واستحسان الجميع، وجسدت مواهبهم الخلاقة وقدراتهم الفائقة في الإبداع في مجالات الثقافة والفنون والآداب.وعبر الأشخاص ذوو الإعاقة، في ختام الفعالية، عن بالغ شكرهم وتقديرهم للهيئة العامة الثقافة لمبادرتها بتنظيم هذه الفعالية والتي أتاحت لهم فرصة اكتشاف إبداعاتهم، وتنمية مواهبهم الثقافية بطريقة تفاعلية جميلة على خشبة المسرح وأمام الجمهور.