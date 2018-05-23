وفرت إدارة تطهير وسجاد المسجد النبوي، ممثلة بقسم السجاد بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي 5 آلاف سجادة في سطح المسجد النبوي، لتمكين المصلين من أداء صلاة التراويح بكل راحة واطمئنان.وأوضح مدير قسم السجاد بالوكالة بندر الحسيني، أنه تم فرش 5 آلاف سجادة بسطح المسجد النبوي وذلك لراحة المصلين، مؤكداً أن قسم السجاد يعمل على تهيئة 16 ألف سجادة في المسجد النبوي وساحاته الخارجية وتوفير 32 مكينة غسيل مجهزة بمواد النظافة وتوفير أكثر من 200 مكينة للكنس وتشغيل العدد الكافي من العمال في أقسام الرجال وفي أقسام النساء.