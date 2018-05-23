رحبت وزارة المالية بالبيان الصادر عن بعثة خبراء صندوق النقد الدولي التي زارت المملكة لمشاورات المادة الرابعة خلال الفترة (2 - 14 مايو 2018)، حيث توقع البيان تحسن النمو للعام الحالي وعلى المدى المتوسط والتقدم في تنفيذ الإصلاحات الطموحة في إطار رؤية 2030.وعد البيان تطبيق بعض مبادرات الإيرادات غير النفطية يمثل إنجازاً بارزاً، مشيراً إلى أن تحسين مناخ الأعمال يشهد تقدماً كبيراً من خلال تحديث نظام المشتريات الحكومية، وتسهيل إجراءات ترخيص مؤسسات الأعمال وتنظيمها.وأكد البيان أهمية دعم النمو والمساواة من خلال توفير مزيد من التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وزيادة تطوير أسواق سندات الدين، وتحسين فرص الحصول على التمويل وخصوصا للنساء.وفي تعليقه على البيان؛ قال وزير المالية محمد بن عبد الله الجدعان: «إن البيان يؤكد تحقيق حكومة المملكة تقدماً جيداً في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، خصوصا في ظل النتائج الإيجابية للتقرير الربعي الأول لأداء الميزانية العامة للعام الجاري 2018»، مشيراً إلى الجهود الحثيثة التي تبذل لتحقيق الأهداف الإستراتيجية لرؤية المملكة ومعالجة التحديات التي قد تواجه ذلك في ظل توجيهات ومتابعة قيادتنا الرشيدة.