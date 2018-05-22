دعا وفد من البرلمان الأوروبي زار ليبيا للمرة الأولى منذ ست سنوات، اليوم (الثلاثاء)، دول الاتحاد الأوروبي إلى التحرك بشكل ملموس إزاء هذا البلد الغارق في الفوضى.وقال مسؤول البرلمان الأوروبي فابيو كاستالدو في تصريحات بعد زيارته للعاصمة الليبية طرابلس، إنه من الأهمية أن يتوفر تفاهم مشترك نحو ليبيا، خصوصا أنه يجب مواجهة وجود العديد من الفاعلين الإقليميين في ليبيا، والذين لهم أجندتهم الخاصة.ودعا كاستالدو دول الاتحاد الأوروبي إلى دعم خطة العمل التي عرضتها الأمم المتحدة للانتقال الديموقراطي في ليبيا، وأن يقوم الجميع بواجبه لتحقيق السلام الليبي.