نبهت النيابة العامة إلى أن تشجيع الطفل على التدخين أو عرض المشاهد التي تشجع على ذلك، أو بيعه له، أو أستخدامه في شرائه أو إنتاجه أو بيعه أو الدعاية له، أوبيع ألعاب أو حلوى مصنعة على هيئة سجائر أو أداة من أدواته، أو التدخين أثناء وجوده، محظورات توجب المساءلة بموجب نظام حماية الطفل.وقالت «النيابة العامة» عبر حسابها في «تويتر»: «يحظر أن يباع للطفل التبغ ومشتقاته وغيره من المواد التي تضر بسلامته، وكذلك يحظر أن يستخدم في شرائها أو أماكن إنتاجها أو بيعها أو الدعاية لها»، وتابعت: «يحظر استيراد وبيع ألعاب الطفل أو الحلوى المصنعة على هيئة سجائر أو أي مادة من أدوات التدخين»، وأضافت: "- يحظر عرض المشاهد التي تشجع الطفل على التدخين، ويحظر كذلك التدخين أثناء وجوده".