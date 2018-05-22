بتوجيه من أمير منطقة عسير الأمير فيصل بن خالد بن خالد بن عبدالعزيز، ترأس نائبه الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، اليوم (الثلاثاء)، اجتماع الفريق التأسيسي للمجموعة التطوعية، التي تتكون من عدد من الجهات الحكومية وغير الحكومية ليكون نواة لفريق تطوعي نموذجي بالمنطقة، وذلك بما يتماشى مع رؤية المملكة، بزيادة عدد المتطوعين من 11 ألفاً إلى مليون متطوع في عام 2030.وسيخضع الفريق المختار والمقدر بـ400 متطوع لبرنامج تأهيلي يعد خصيصا لهم.وتشترك فيه جامعة الملك خالد، وإدارة التعليم، ومعهد الإدارة العامة، والدفاع المدني، ومديرية حماية البيئة، وأمانة عسير، وغيرها.وستكون باكورة مهمات الفريق التطوعي راحة زوار المتنزهات الوطنية في فترة الصيف، والحرص على حسن استخدامها، بإشراف مباشر من شرطة المنطقة.