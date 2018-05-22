قطع وزير الدولة الإماراتي الشك باليقين حيال المزاعم المثارة حول دور أبوظبي في الانتخابات الأمريكية الرئاسية الأخيرة، حين أكد أن الإمارات لم تؤثر بأي شكل من الأشكال.

وشدد قرقاش في تغريدات على حسابه الرسمي في "تويتر" على أن الوقت قد حان للفت الانتباه حيال بعض الحقائق بشأن الغمز واللمز والتكهنات المتداولة أخيراً بشأن دور إماراتي في الانتخابات الأمريكية 2016.

وأوضح الوزير الإماراتي أن مسؤولين إماراتيين تواصلوا مع مسؤولين ومستشارين في كلا الحملتين الانتخابيتين للمرشحَيْن في السباق الرئاسي عام 2016، مبينا أن الهدف من ذلك هو التباحث بشأن السياسة الخارجية ومعرفة موقف كل مرشح.

وأشار إلى أن ذلك التواصل من حكومة الإمارات كغيرها من الحكومات الصديقة للولايات المتحدة.