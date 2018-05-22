أكد سفير جيبوتي في المملكة ضياء الدين باخرمة لـ"عكاظ" أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يمثل جيل الشباب الذين هم السواد الأعظم من المكون السكاني في المملكة و في العالم العربي، وقد أصبح بذلك مثار إعجاب وقدوة، لأن فكره وقراراته تماشي المعطى الثقافي والمجتمعي والعلمي والتعليمي للشباب.



وأشار باخرمة، أن ولي العهد السعودي يقود تحولاً مهماً في أهم وأكبر بلد عربي وإسلامي، وفي دولة مؤثرة في الخارطة الجيوسياسية للعالم، لافتاً أن طريقته المميزة والسريعة في التحول بدأت تؤتي أكلها بنجاحات اقتصادية ملموسة وتحالفات سياسية مؤثرة عالميا.