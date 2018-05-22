افتتح مدير مستشفى الملك سلمان للقوات المسلحة بالشمالية الغربية اللواء الطبيب عطية بن محمد الزهراني، أمس (الإثنين) فعاليات معرض «هدىً للناس»، بحضور مدير المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بتبوك سعيد الغامدي، وذلك بمقر المعرض الدائم للمستشفى.ويحتوي المعرض على العديد من المواد الدعوية والتعليمية مثل المصاحف المترجمة باللغات المختلفة، والكتب والمطويات وشاشات العرض الإلكترونية الدعوية، كما يتخلل المعرض وجود دعاة باللغات المختلفة للإجابة على استفسارات زوار المعرض.وثمّن الغامدي جهود العاملين والمشاركين في إنجاح المعرض وتوصيل رسالة مكتب تعاوني تبوك والشؤون الدينية بالمستشفى في تقديم خدماتهم الدعوية إلى أكبر شريحة ممكنة من المسلمين لتساعدهم على فهم أمور دينهم بأساليب مؤثرة وطرق مبتكرة وحديثة.يذكر أن كافة محتويات المعرض تقدم مجاناً للمستفيدين، ويستمر المعرض خلال الفترة الصباحية و المسائية حتى الحادي عشر من شهر رمضان المبارك.