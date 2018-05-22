تعتزم شركة السوق المالية السعودية «تداول»، تعليق أسهم الشركات التي تقر عمومياتها زيادة رأسمالها في وقت متأخر خلال شهر رمضان، حتى يتسنى لها تطبيق أثر التغير في رأس المال.وأوضحت «تداول» أنه إذا وافقت الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس مال الشركة ولم ترد تفاصيل تلك الموافقة إلى السوق إلا في وقت متأخر، فإن السوق ستعلق أسهم الشركة إلى جلسة التداول اللاحقة لموعد انعقاد الجمعية؛ وذلك ليتسنى للسوق تطبيق أثر التغيير في رأس مال الشركة، على أن يستأنف التداول في الجلسة التالية للتعليق.وحثت «تداول» الشركات على أهمية عقد جمعياتها غير العادية، التي يتضمن جدول أعمالها زيادة في رأسمال الشركة في وقت مبكر؛ لتتمكن السوق من استكمال تطبيق أثر التغيير في رأسمال الشركة دون الحاجة إلى تعليق أسهم الشركة.