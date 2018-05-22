واصلت عقود النفط صعودها اليوم (الثلاثاء). وارتفع خام برنت أكثر من دولار إلى 80.25 دولار للبرميل؛ بفعل مخاوف من مزيد من الانخفاض في إنتاج فنزويلا من الخام بعد انتخابات رئاسية مثيرة للجدل، واحتمال فرض عقوبات أمريكية على البلد العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).وبلغت العقود الآجلة لخام برنت 79.37 دولار للبرميل بارتفاع قدره 15 سنتا، أو ما يعادل 0.2%، مقارنة مع سعر الإغلاق السابق. وتجاوز برنت 80 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ نوفمبر تشرين الثاني 2014 الأسبوع الماضي.ووصلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى 72.45 دولار للبرميل بارتفاع قدره 21 سنتا، أو نحو 0.3 %.وواجه رئيس فنزويلا الاشتراكي نيكولاس مادورو انتقادات دولية واسعة النطاق أمس (الإثنين)، بعد إعادة انتخابه في الانتخابات التي أجريت في مطلع الأسبوع، التي وصفها منتقدوه بأنها مسرحية هزلية تعزز حكم الفرد في البلد المنتج للنفط الذي يعاني من أزمات.وتدرس الولايات المتحدة فرض عقوبات نفطية على فنزويلا التي انخفض إنتاجها من الخام بمقدار الثلثين خلال عامين إلى أدنى مستوى في عقود.