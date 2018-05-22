أوضح المتحدث باسم إدارة مرور المدينة المنورة النقيب جمال الصاعدي لـ«عكاظ» أن الحادث المروري الذي وقع صباح الثلاثاء الماضي في نفق قباء في الاتجاه المعاكس للمتجه إلى مكة المكرمة ووثقته عدسة أحد المواطنين وتم تداوله على نطاق واسع من خلال وسائل التواصل الاجتماعي قد وقع بين سيارتين الأولى من نوع «بكب غمارة» وسيارة أخرى كانت في مسارها الصحيح وكان السبب المباشر فيه هو سائق «البكب» الذي كان يسير بعكس اتجاه السير وبسرعة عالية وقد نتج عن الحادث بعض التلفيات في المركبتين.

وبيّن الصاعدي أن قائد السيارة «البكب» مواطن يعاني من أمراض نفسية وقد تم إطلاق سراحه بالكفالة الغرمية مع حجز المركبة التي كان يقودها في الحجز العام للمرور.