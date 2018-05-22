أدانت جامعة الدول العربية اليوم (الثلاثاء)، جريمة القتل التي ارتكبتها مصلحة سجون الاحتلال الإسرائيلي جراء الاعتداء على الأسير الفلسطيني عزيز عويسات (53 عاما) والإهمال الطبي المتعمد بحقه الذي أدى إلى موته.وحملت الجامعة - في بيان صادر عن قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة اليوم - سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تصفيته، محذرةً من استمرار ممارسات الاحتلال الوحشية بالتعامل مع الأسرى الفلسطينيين من خلال الانتهاكات الجسيمة لأبسط قواعد قانون حقوق الإنسان والقوانين الدولية الأخرى ذات الصلة، إلى جانب قسوة أوضاع السجون والمعتقلات الإسرائيلية التي تفتقد للشروط الأساسية والإنسانية، حيث يتعرض السجناء الفلسطينيون يومياً لشتى أشكال القمع والتنكيل والتعذيب والحرمان والتضييق والإهمال الطبي المقصود.وطالب البيان، المجتمع الدولي بإجبار إسرائيل على احترام قواعد القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وتحديداً اتفاقية جنيف الرابعة، والالتزام بقواعد معاملة المعتقلين الفلسطينيين معاملة إنسانية تنسجم مع معايير الأمم المتحدة الدنيا لمعاملة السجناء، والمعايير الدولية الأخرى ذات العلاقة.