وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لليوم الخامس من رمضان 1020 وجبة إفطار صائم في مديريات المكلا وغيل باوزير والشحر وتريم بمحافظة حضرموت، تستهدف 420 نازحًا و 425 مريضًا في المستشفيات و60 طالبًا و115 من ذوي الاحتياجات الخاصة.كما وزع المركز 600 وجبة إفطار صائم في مدينة تعز بمحافظة تعز، تستهدف 600 مريض في مستشفيات المدينة.ويأتي التوزيع في إطار مشروع توزيع 264.080 ألف وجبة إفطار صائم تستهدف 13 محافظة يمنية هي عدن، مأرب، شبوة، المهرة، الجوف، حضرموت، الحديدة، البيضاء، أبين، تعز، لحج، الضالع، صنعاء.