أحبطت الأجهزة الأمنية في عدن عملية إرهابية استهدفت تفجير عبوة ناسفة وزراعة ألغام في الطريق الرابط بين مدينتي المنصورة والشعب، الذي تتخذه قوات التحالف العربي ممراً لها لقربه من معسكرها.وأفادت شرطة عدن في بيان نشرته اليوم، بأن بلاغا من مواطنين ساهم في كشف العملية الإرهابية، واعتقال سائق السيارة الذي كان مكلفاً بمراقبة التحركات وتفجير العبوات، مؤكدة أن المتهم اعترف بجرمه بالعملية. فيما أعلنت وزارة الداخلية اليمنية أمس أنها تضع اللمسات الأخيرة لتنفيذ خطة توحيد الأجهزة الأمنية بكافة تشكيلاتها تحت مظلة الحكومة الشرعية، لتثبيت الأمن ومكافحة الجريمة والتطرف.من جهة أخرى، توعد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني اليوم ميليشيا الحوثي بعقاب قاس على جرائم الحرب التي ترتكبها بحق المدنيين، وآخرها استهداف حي سكني وسط مأرب بصواريخ الكاتيوشا ما خلف 5 قتلى من المدنيين و22 جريحا. وشدد الإرياني على أن هذه الجريمة لن تمر دون عقاب، مطالباً المجتمع الدولي بالوقوف على الجرائم الحوثية المستمرة بحق المدنيين باعتبارها جرائم حرب وإبادة جماعية.وأكد أن تلك الجريمة تكشف حالة التخبط والإفلاس التي تعيشها الميليشيات الانقلابية بعد الهزائم المتتالية التي لحقت بها في مختلف جبهات القتال على يد الجيش والمقاومة ما دفعها لاستهداف المدنيين في محاولة لرفع معنوياتها المنهارة.