أتاحت الهيئة السعودية للحياة الفطرية، المجال لدخول النحالين للانتفاع من المناطق المحمية التابعة لها الانتفاع منها برعي نحلهم، وذلك بعد التنسيق مع وكالة الزراعة بوزارة البيئة والمياه والزراعة.وكشف وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للزراعة المهندس أحمد بن صالح العيادة أن الوزارة أنهت التنسيق مع الهيئة السعودية للحياة الفطرية للسماح للنحالين بدخول المناطق المحمية التابعة للهيئة التي تتوفر بها مراعٍ مناسبة للنحالين وذلك في سياق تطبيق المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية لنظام تربية النحل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م15 وتاريخ 13-3-1431، التي نصت على السماح بدخول المناحل للمحميات الطبيعية بعد التنسيق مع الهيئة السعودية للحياة الفطرية وفقاً لتسعة ضوابط أساسية.وأبان أن الضوابط الأساسية أبرزها: حصر دخول المحميات للنحالين المسجلين لدى الوزارة والحاصلين على تصريح نحال، وعدم استخدام أي نوع من المبيدات لأي سبب من الأسباب، إضافة إلى حصر الدخول على المناحل التي تربي سلالات النحل المحلية فقط، على أن يكون الدخول خلال مواسم تزهير المراعي والنباتات.وأفاد المهندس العيادة، أن هذا الاجراء جاء تلبيةً لرغبة مربي النحل بالسماح لهم بالدخول إلى المناطق المحمية الطبيعية في المملكة، مما يسهم في زيادة محصول العسل المحلي بجودة مرتفعة نتيجة لتنوع الغطاء النباتي وحمايته في تلك المناطق المحمية.