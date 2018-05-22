وضعت لجنة التنمية السياحية بمحافظة أملج الترتيبات لفعاليات مهرجانها الرمضاني خلال اجتماعها برئاسة محافظ أملج زياد بن عبدالمحسن البازعي، ويأتي ذلك في سياق توجيهات أمير منطقة تبوك ورئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة الأمير فهد بن سلطان لتفعيل المناشط السياحية وتكثيف الفعاليات والمهرجانات الصيفية وتوظيف الإمكانات المتاحة للنهوض بهذا القطاع، وأوضح المتحدث الإعلامي لسياحية أملج مسعود الفايدي أن اللجنة حددت انطلاقة المهرجان مساء السبت القادم في الـ10 من رمضان بعنوان "مهرجان رمضان أملج أجمل" في المنطقة التاريخية ويشتمل على العديد من الفعاليات الرئيسية المتنوعة التي ينفذ بعضها لأول مرة، لافتاً إلى أن اللجنة تدعوا الأهالي وزوار المحافظة للتواجد على أرض المهرجان للاستمتاع بفعالياته التي تهم كافة شرائح المجتمع.