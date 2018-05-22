قال ضابط شرطة والمتحدث باسم حركة الشباب المتشددة إن سيارة ملغومة تابعة الحركة انفجرت في موكب عسكري خارج مقديشو اليوم الثلاثاء مما أسفر عن سقوط عدد غير معلوم من القتلى.وقال رائد شرطة يدعى عبد القادر علي إن الهجوم استهدف موكبا عسكريا كان يمر في منطقة أفجوي على بعد نحو 30 كيلومترا شمال غربي مقديشو.وأضاف "ما نؤكده أن مركبة عسكرية تعرضت لهجوم" وأضاف أن هناك ضحايا لكن عدد القتلى لم يتحدد بعد.وقال المتحدث باسم العمليات العسكرية لحركة الشباب عبد العزيز أبو مصعب إن الحركة مسؤولة عن الهجوم.