طالب أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود، منسوبي فرع وزارة العدل بالمنطقة ببذل المزيد من الجهد لخدمة المواطنين والمراجعين، و دعم المحاكم بما تحتاجه لتسريع إنجاز معاملات وقضايا المواطنين، مشيداً بالجهود المميزة التي تبذلها وزارة العدل في حل قضايا المجتمع من خلال ما تلقاه من دعم واهتمام ورعاية من القيادة الرشيدة.جاء ذلك إثر تسلمه نسخة من كتاب المبادئ والقرارات الصادر عن وزارة العدل، خلال استقباله في مكتبه بالإمارة اليوم مدير فرع وزارة العدل بالمنطقة بندر بن عمر الغامدي، بحضور مدير عام مكتب أمير المنطقة المتحدث الرسمي للإمارة أحمد بن صالح السياري، ومدير العلاقات العامة بالإمارة خضر بن عبدالرحمن الغامدي.من جهة ثانية أكد امير منطقة الباحة، بأنه يطمح لتكون الباحة زاهرة وجاذبة ومتطورة في مختلف المجالات، مشيراً إلى استمرار طموحه لتحقيق هذا الهدف.جاء ذلك خلال استقباله مساء أمس جموع المهنئين بحلول شهر رمضان المبارك من القضاة ومشائخ القبائل ومديري الإدارات الحكومية ومحافظي المحافظات ورؤساء المراكز وذلك بقاعة الاستقبالات بالمركز الحضاري في مدينة الباحة.