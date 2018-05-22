تزدان مدينة ينبع الصناعية هذه الأيام بالعديد من المجسمات الفنية الإبداعية بمناسبة شهر رمضان المبارك لهذا العام 1439هـ، حيث ينتشر في شوارع وميادين ينبع الصناعية عدد من الأشكال الضوئية المبتكرة والمصممة من إبداعات فنيين سعوديين أنتجوا مجموعة من الأعمال والعبارات الفريدة التي روعي فيها تجسيد روحانية هذا الشهر الفضيل، والتي تنوعت بين أشكال ومكعبات مضيئة وكذلك أشكال الهلال والسراج والفانوس والمدفع الرمضاني، وكذلك استخدام عبارات رمضانية مضيئة باللغة العربية والإنجليزية بما ينسجم مع أجواء وقيم الشهر الفضيل وابتهاجاً بروح هذه الأيام المباركة.يذكر أن لوحات الابتهاج بقدوم شهر رمضان المبارك، في ينبع الصناعية، باتت سنوية دأبت عليها الهيئة الملكية بينبع لإبراز الجماليات التخطيطية لشوارع مدينة ينبع الصناعية بالصورة الحضارية التي تضفي البهجة والسرور على نفوس المواطنين والزوار.