واس (جيزان)أعلنت جامعة جازان ممثلة في عمادة القبول والتسجيل ، اليوم، عن فتح البوابة الإلكترونية لاستقبال طلبات القبول لطلاب المنح الداخلية والخارجية ابتداءً من يوم الأحد 5 / 09 / 1439هـ وينتهي بنهاية يوم الاثنين 20 / 09 / 1439هـ ، وذلك ضمن خطة القبول للعام الجامعي 1439/1440هــ.
ووفقاً لعميد القبول والتسجيل بالجامعة الدكتور بركات مكرمي ، فإن مرحلة استقبال الطلبات للطلاب السعوديين ستبدأ يوم الأحد الموافق 17 / 10 / 1439هـ إلى نهاية دوام يوم الاثنين 10 / 11 / 1439هـ وذلك من خلال موقع عمادة القبول والتسجيل على الرابط التالي : http://deanships.jazanu.edu.sa/adm/Pages/Default.aspx .
وأشار الدكتور المكرمي ، إلى أنه تم توحيد مواعيد التقديم والترشيح بين جامعات جازان والملك خالد بأبها و الباحة و نجران و بيشة ، حرصاً على تقليص حالات القبول المكرر والهدر الذي ينتج عنها في مقاعد القبول من خلال الانسحاب من الترشيح المبدئي للقبول.
وأضاف بأن الترشيح سيكون على مرحلة واحدة فقط لجميع المتقدمين وسيتم إعلان الترشيح يوم السبت 15 / 11 / 1439هـ , ومن ثم يتوجب على الطالب تأكيد القبول أو الانسحاب قبل نهاية دوام يوم الاثنين 17 / 11 / 1439هـ , وذلك من خلال الدخول على بوابة القبول بالجامعة بحسب الخطة المقترحة.
وأهاب ، بجميع الطلاب بالدخول على جميع الوثائق الموجودة في بوابة التقديم وقراءتها بتمعن , ومعرفة جميع ما اشتملت عليه والتفكير بشكل كاف في التخصص المطلوب وتحديد الأولويات قبل التقديم , علماً بأن الطالب مطالب بمعرفة جميع المواعيد المهمة للتقديم والترشيح وتأكيد القبول من خلال وثيقة الخطة الزمنية للقبول والدخول على بوابة القبول واستكمال جميع المتطلبات, مع ملاحظة عدم وجود أفضلية للتقديم في أول يوم, حيث يتم جمع الطلبات من أول يوم في مرحلة التقديم إلى آخر يوم ثم تتم مراجعة وتدقيق البيانات الكترونيا وعمل الترشيح لجميع الطلبات, بحسب التاريخ المبين في الخطة الزمنية, وتعتمد عملية الترشيح على النسب المؤهلة والموزونة وترتيب الرغبات بالمفاضلة على عدد المقاعد المتاحة لكل تخصص بغض النظر عن موعد تقديم الطلب.
وحث الدكتور المكرمي جميع الطلاب والطالبات الراغبين في الالتحاق بالجامعة بأن يتولوا عملية التقديم بأنفسهم وعدم إسنادها لأشخاص أو جهات أخرى لتجنب ترتيب الرغبات بطريقة عشوائية تمنع الطالب من القبول في التخصص الذي يطمح به, وأن يتولى الطالب أو أهله الاستفادة من الشرح التفصيلي لخطوات التقديم الموجودة تحت أيقونة مطويات القبول والتي تشرح للطالب خطوة بخطوة جميع مراحل التقديم ليتمكن من التقديم واختيار التخصصات والكليات المناسبة, وتحديد المقر المراد الدراسة فيه خاصة للطالبات وذلك نظرا لوجود بعض المقرات الطرفية في فرسان والدائر والعارضة والدرب.
وأشار إلى أن هناك فترة لتعديل طلبات القبول في حال توفر مقاعد انسحب منها بعض المقبولين أو لم يتم القبول عليها ويرغب بعض الطلاب في تعديل قبولهم الى تخصص آخر و ذلك من خلال التقديم عن طريق بوابة القبول عبر أيقونة تعديل القبول والتي ستظهر للطالب المقاعد المتاحة وغير المتاحة وفي حال طلب الطالب يتم تنفيذ طلبه آليا من الشاشة ويصبح مقعده شاغرا ومتاحا لطالب آخر, وذلك لتسهيل عملية تعديل القبول والاستفادة القصوى من جميع المقاعد الشاغرة. كما وتسعد العمادة بالرد على استفسارات القبول والمساعدة في حل جميع المشاكل التي قد تواجه الطالب المتقدم من خلال فريق دعمها الفني المتواجد عبر أيقونة الدعم الفني في بوابة القبول.
واختتم عميد القبول والتسجيل تصريحه مفيداً ، بأن العمادة قامت بنشر جميع الوثائق اللازمة المتعلقة بالقبول مثل مقرات الجامعة وكلياتها وموقعها الجغرافي , والتخصصات المتاحة للقبول للسنة الحالية داخل الكليات , وشروط القبول وضوابطه , والخطة الزمنية للقبول , والتعليمات الخاصة بترتيب الرغبات , والإجراءات الالكترونية لاستكمال طلب القبول على بوابة القبول الالكترونية والتي يمكن الوصول إليها عن طريق الرابط الموضح بعاليه لموقع العمادة.