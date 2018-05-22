استعرض أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان، تقريرا عن الخطط الأمنية والمرورية التي تنفذها الجهات الأمنية بالمنطقة خلال شهر رمضان المبارك.جاء ذلك خلال لقائه في مكتبه بالإمارة اليوم (الثلاثاء) مدير شرطة منطقة تبوك اللواء غازي محمد البدراني، يرافقه مدير مرور منطقة تبوك العميد محمد عبد الله العتيق، وذلك بحضور وكيل إمارة منطقة تبوك محمد بن عبد الله الحقباني.وقدم اللواء البدراني، تقريرا مفصلا عن الخطة الأمنية، متناولاً الخطط التي تهدف إلى تحقيق الأمن والسلامة للجميع.وأكد الأمير فهد بن سلطان أن الجميع يقدرون الإنجازات التي حققها رجال الأمن ودورهم المهم في المحافظة على الأمن والأمان.من جهة ثانية، استقبل أمير منطقة تبوك في لقائه الأسبوعي في القصر الحكومي اليوم، عددا من المواطنين ورؤساء المحاكم والقضاة ومديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية بالمنطقة.وتطرق اللقاء إلى العديد من المواضيع التي تهم المنطقة في مختلف المجالات الخدمية والتنموية.من جهة أخرى، يرأس أمير منطقة تبوك رئيس مجلس إدارة جمعية الأمير فهد بن سلطان الاجتماعية، غداً (الأربعاء) اجتماع الجمعية العمومية بديوان الإمارة.وأوضح الأمين العام للجمعية الدكتور محمد بن عبدالله اللحيدان، بأنه سيتم خلال اجتماع الجمعية العمومية اختيار مرشحين لأعضاء مجلس الإدارة للدورة الخامسة 1439-1443هـ.