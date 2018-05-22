طهرت قوات الجيش اليمني اليوم (الثلاثاء)، منطقة جبل القاهرة الإستراتيجي في مديرية برط العنان بمحافظة الجوف شمال شرق اليمن من ميليشيا الحوثي الانقلابية.وأوضح مصدر عسكري يمني في تصريح نشره موقع «سبتمبر نت» التابع لوزارة الدفاع اليمنية أن قوات الجيش اليمني خاضت معارك مع ميليشيا الحوثي الانقلابية أسفرت عن سقوط عدد من عناصر الميليشيا بين قتيل وجريح، وتكبيد الميليشيا خسائر فادحة في الآليات والعتاد.ويأتي ذلك بعد يومين من تحرير الجيش الوطني مناطق عقبة وجبال برم الإستراتيجية في المديرية ذاتها.