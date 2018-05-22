قال مسؤولون بقطاع الصحة في الهند اليوم (الثلاثاء) إن 10 أشخاص لقوا حتفهم جنوب البلاد بسبب فيروس نادر ينتشر عن طريق خفافيش الفاكهة ويمكنه أن يسبب أعراضا شبيهة بالأنفلونزا ويدمر المخ. وأضافوا أن 10 آخرين على الأقل يخضعون للعلاج. ويشكل انتشار الأمراض المعدية تحديا في الهند، ثاني أكبر بلد في العالم من حيث عدد السكان، نظرا لضعف أنظمة السيطرة على العدوى والمراقبة. ويموت مئات الأشخاص سنويا في الهند بسبب أمراض مثل حمى الدنج التي تنتشر عن طريق البعوض. وقالت منظمة الصحة العالمية إنه لا توجد أمصال للعلاج من فيروس نيباه الذي ينتشر من خلال سوائل الجسم ويمكن أن يسبب التهابا في المخ. والعلاج المعتاد للفيروس هو توفير الرعاية الداعمة.