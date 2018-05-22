أقر مجلس جامعة الملك فهد للبترول و المعادن اليوم (الثلاثاء) قبول الطالبات لأول مرة في 5 برامج للدراسات العليا ابتداء من العام 1440/1441هـ، وذلك انطلاقاً من توجيهات القيادة الرشيدة بتمكين المرأة وتأهيلها في مختلف التخصصات وانسجاماً مع رؤية 2030.جاء ذلك في تغريدة عبر حساب وزير التعليم الدكتور احمد العيسى عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي «تويتر» قال فيها: «انطلاقاً من توجيهات القيادة الرشيدة بتمكين المرأة وتأهيلها في مختلف التخصصات، وانسجاماً مع رؤية ٢٠٣٠، أقر مجلس جامعة الملك فهد للبترول والمعادن اليوم قبول الطالبات لأول مرة في خمس برامج للدراسات العليا إبتداءً من العام (١٤٤٠/ ١٤٤١). شكرًا لمجلس الجامعة على هذا القرار التاريخي».