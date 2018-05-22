أصدرت أمانة منطقة المدينة المنورة خلال الفترة 1/1/1439هـ وحتى 30/8/1439هـ من العام الهجري الحالي 3784 رخصة بناء، فيما بلغ إجمالي رخص البناء التي تم إصدارها من خلال موقع بلدي 145 رخصة .وذكر مدير الرخص المركزية بأمانة المنطقة المهندس مؤيد بري أن هذه الرخص تنوعت ما بين إصدار جديد ، و إضافة ، وتجديد ، وتعديل ، ونقل ملكية وبدل تالف . حيث تصدرت بلديتي قباء و البيداء بأكثرية الرخص الصادرة من البلديات ، حيث بلغت بلدية قباء 1023 رخصة ، و بلدية البيداء 810 رخصة.وأضاف بري أنه تم إصدار 453 رخصة في نطاق بلدية العقيق، و 734 رخصة في بلدية العوالي، و158 رخصة في بلدية أحد، و194 رخصة في بلدية العيون، و191 رخصة في بلدية العاقول وبلغت رخص بلدية المندسة بلغت 14 رخصة، و بلدية الصويدرة 21 رخصة، إضافة إلى 30 رخصة ضمن نطاق بلدية أبيار الماشي.