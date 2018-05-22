عكاظ (المدينة)أصدرت أمانة منطقة المدينة المنورة خلال الفترة 1/1/1439هـ وحتى 30/8/1439هـ من العام الهجري الحالي 3784 رخصة بناء، فيما بلغ إجمالي رخص البناء التي تم إصدارها من خلال موقع بلدي 145 رخصة .
وذكر مدير الرخص المركزية بأمانة المنطقة المهندس مؤيد بري أن هذه الرخص تنوعت ما بين إصدار جديد ، و إضافة ، وتجديد ، وتعديل ، ونقل ملكية وبدل تالف . حيث تصدرت بلديتي قباء و البيداء بأكثرية الرخص الصادرة من البلديات ، حيث بلغت بلدية قباء 1023 رخصة ، و بلدية البيداء 810 رخصة.
وأضاف بري أنه تم إصدار 453 رخصة في نطاق بلدية العقيق، و 734 رخصة في بلدية العوالي، و158 رخصة في بلدية أحد، و194 رخصة في بلدية العيون، و191 رخصة في بلدية العاقول وبلغت رخص بلدية المندسة بلغت 14 رخصة، و بلدية الصويدرة 21 رخصة، إضافة إلى 30 رخصة ضمن نطاق بلدية أبيار الماشي.