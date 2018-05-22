ضمن جهود "صحة المدينة" لتقديم أفضل الخدمات العلاجية للرقي بمستوى الخدمات الطبية، تم مؤخراً دعم مستشفى الأنصار بأحدث الأجهزة المتخصصة في تشخيص جميع حالات الكسور وأمراض المفاصل وإصابات الملاعب بالوسائل الطبية الحديثة بالإضافة إلى إجراء كافة أنواع العمليات الجراحية.وأوضح رئيس أقسام الجراحة استشاري جراحة العظام والمفاصل الدكتور نايف بن محمد الجنيد، أن العمليات تجري تحت إشراف فريق طبي متخصص في مثل هذه الحالات، مؤكداً بأن "صحة المدينة" كانت قد دعمت المستشفى بجهاز منظار عظام على أحدث طراز وبتقنية متطورة مؤكدا بأن عدد عمليات المناظير والإصابات الرياضة بلغت منذ مطلع العام الجاري إلي شهر رمضان المبارك أكثر من (229) في حين بلغ عدد عمليات الكسور في نفس الفترة أكثر من (330) معرباُ عن شكره لمدير عام الشؤون الصحية الدكتور عبدالحميد الصبحي على دعمه اللامحدود للمستشفى بأحدث الأجهزة وبالكوادر الطبية المؤهلة .