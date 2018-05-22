واس (أبها)أعلنت جامعة الملك خالد ممثلة في عمادة القبول والتسجيل اليوم، مواعيد وآلية القبول والتسجيل للعام الجامعي 1439 - 1440هـ بزيادة مقاعد عن العام الماضي بلغت 10% ،واستحداث تخصصات جديدة للطلاب والطالبات ،كما أطلقت العمادة خدمات جديدة .
وأوضح عميد القبول والتسجيل الدكتور عبدالمحسن القرني أن القبول الالكتروني سيكون خلال الفترة 17/ 10 إلى 10 / 11 / 1440 هـ ، مشيرا إلى أن التسجيل لهذا العام يمتاز بوجود تنسيق مسبق بين الجامعات في المنطقة الجنوبية وهي جامعة الملك خالد , وجامعة الباحة وجامعة بيشة وجامعة جازان , وجامعة نجران مما يتيح للجامعات إدارة المقاعد بشكل أفضل , واستغلال الطاقة الاستيعابية بشكل كامل .
وأضاف القرني إلى أنه تم استحداث 10 تخصصات نوعية جديدة للطلاب والطالبات سواء في مقر الجامعة الرئيسي أو في الفروع , وهي تخصص العمارة والتخطيط للطلاب في أبها , وتخصص القانون والهندسة الصناعية وتصميم الازياء للطالبات وذلك بالمقر الرئيسي للجامعة بأبها , وتخصص التمويل والرياضيات للطلاب في تنومه , وتخصصات اللغة الانجليزية وعلوم الحاسب والتمويل للطالبات كذلك في تنومه , وتخصصات الاحياء واللغة العربية والدراسات الإسلامية للطلاب في محايل عسير , وتخصصات الأحياء , وعلوم الحاسب, وإدارة الاعمال "دبلوم " , والحاسب الآلي "دبلوم " للطالبات بمحايل عسير .
كما أشار القرني إلى أن عمادة القبول والتسجيل بجامعة الملك خالد وفرت خدمات خاصة للطلاب والطالبات تسهم في تحيق رغباتهم والاستفادة من جميع المقاعد المتاحة بتوفير خدمتين نوعية , الخدمة الأولى هي تغيير التخصص أثناء القبول وبعد قبول الطالب فمن يرغب في تغيير تخصصه يستطيع في حالة توفر مقاعد شاغرة أن يقوم باختيار المقاعد الشاغرة في حال توفرها , وبشكل آلي دون الرجوع إلى عمادة القبول والتسجيل , والخدمة الثانية هي خدمة القبول الفوري , والتي تعد الأولى من نوعها على مستوى الجامعات السعودية , وتتيح للطلاب اللذين لم يحالفهم الحظ في القبول في فترات الترشيح الثلاث الاساسية للقبول الاطلاع على المقاعد الشاغرة في الجامعة , وتسجيل أنفسهم دون الحاجة إلى مراجعة عمادة القبول والتسجيل حيث سوف يتم صرف رقم جامعي آلي على المقعد الذي أختاره الطالب.
ودعا القرني الطلاب والطالبات لمتابعة مواعيد وآلية القبول عبر الرابط التالي:http://www.kku.edu.sa/ar/node/6741/