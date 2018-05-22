خصصت أمانة الطائف 20 فرقة ميدانية لاحتواء آثار الحالة المطرية ومتابعة مضخات الأنفاق، خصصت أمانة الطائف 20 فرقة عمل ميدانية، مدعومة بالآليات والمعدات لاحتواء الحالة المطرية التي تشهدها المحافظة ومراكزها وقراها، كما وضعت 9 فرق للحالات الطارئة على أهبة الاستعداد، حيث رفعت الأمانة استعداداتها لتطبيق خطة الطوارئ للأمطار والسيول عند الحاجة، ويشرف أمين الطائف المهندس محمد بن هميل آل هميل على أعمال الفرق في مواقع التجمعات المائية، ومعالجة آثارها في ظل استنفار الطاقات والقدرات الفنية والبشرية للأمانة، والتأكد من عمل كافة محطات تصريف الأمطار بالكفاءة المطلوبة وقت هطول الامطار.

وتتابع الأمانة كفاءة أداء قنوات شبكة تصريف مياه الأمطار بالشوارع الرئيسية والفرعية والتقاطعات والميادين، وإزالة الرواسب المعيقة لتدفق المياه في مناهل التصريف، والوقوف على أداء المضخات في الأنفاق لضمان شفط وإزاحة أي تجمعات لمياه الامطار بداخلها، وضمان توفر الطاقة الكهربائية الاحتياطية لتشغيلها في حال انقطاع التيار عنها.

وانتشرت فرق النظافة في الطائف ومراكزها لإزالة الأتربة والطمي التي جرفتها السيول إلى الشوارع، وفتح الطرق للقرى بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وجرى تأمين شيولات وصهاريج شفط ومضخات وكرينات ومكانس آلية وقلابات وقريدرات ورافعات لفرق العمل، بما يمكنها من الأداء الميداني الفعال.

وأكدت الأمانة وجود تنسيق مع الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، وإدارة الدفاع المدني بالمحافظة والجهات الحكومية المختصة لضمان تكامل الجهود وتحقيق النتائج الايجابية، بما يحقق الصالح العام، كما تتابع وكالة الخدمات والبلديات الفرعية كافة الفروع والمكاتب البلدية، ودعم أدوارها في سرعة إزالة آثار السيول، حيث تعمل كل بلدية ضمن نطاق خدماتها في إزاحة التجمعات المائية، ومتابعة تدفق السيول وانسيابها في الأودية دون عوائق.

ووضعت أمانة الطائف غرفة العمليات ومركز تلقي البلاغات 940 في حالة جاهزية على مدار الساعة، لاستقبال البلاغات والشكاوي، ونقلها لفرق العمل الميدانية لمعالجتها على الفور، وهناك تكامل للعمل مع غرفة العمليات المشتركة بالدفاع المدني.