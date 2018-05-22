نظمت لجنة التنمية السياحية بأملج مساء أمس مائدة إفطار جماعي تحت عنوان "بفطور حارتنا تحلى جمعتنا"، بحضور محافظ أملج زياد بن عبدالمحسن البازعي ووكيل المحافظة مسعود بن مسلم الجهني، ونائب رئيس لجنة التنمية السياحية اللواء متقاعد المهندس عبدالعزيز بن محمود الجهني، وعمدة الحارة الأسبق مبارك الحساني وشيخ طائفة الصيادين أمين سنوسي ابو بكر، وأعضاء اللجنة وشارك في إحضار الاطباق الرمضانية عدد كبير من آهالي حارات المحافظة.



فيما تناول كبار السن أثناء حديثهم ذكريات الماضي، وكيف كانوا يقضون رمضان في أملج ويتبادلون أصناف الاكل البسيطة مع الجيران، ويقيمون موائد الافطار الجماعي بالتناوب طيلة رمضان، وذكر احمد العليان كيف كانت بدايات وصول السيارات الى أملج، حيث كانوا يشاهدون انوار السيارة القادمة ليلا على بعد 25كم، وكانت تسير على الشاطئ قبل الاسفلت هرباً من الكثبان الرملية المتحركة على الساحل، والتي تشكل عوائق للسير آنذاك، وأضاف أن السيارات كانت محدودة بعدد أصابع اليد، ومعروفة لأشخاص بعينهم، واعربوا كبار السن عن شكرهم للجنة التنمية السياحية التي جمعتهم بهذه الفعالية، التي استحضروا فيها الماضي في ليلة أعادت ذكرياتهم، وكأنها بالأمس القريب، وعن الالعاب القديمة التي كانوا يتسامرون عليها في رمضان ذكر عمر باحيدان منها لعبة الضاع والسيجة وغيرها لافتا وصول الالعاب الحالية وتناقلها الاجيال.