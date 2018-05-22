يعمل المركز السعودي لكفاءة الطاقة بالتعاون مع الجهات الحكومية المختصة، على تنظيم عملية الاستثمار في مجال كفاءة الطاقة، حيث تم تنفيذ جميع الممكنات اللازمة لتفعيل سوق الشركات المتخصصة في هذا المجال بالمملكة، وفق المعايير العالمية من خلال الاستثمار في مشاريع كفاءة الطاقة، عبر تدقيق الطاقة أو مشاريع إعادة تأهيل كفاءة الطاقة في المباني، كما تستثمر ايضاً برفع كفاءة الطاقة بالمصانع.

وقال المركز السعودي لكفاءة الطاقة أن هذه الممكنات والجهود التي قدمها المركز تأسيس لجنة لترخيص واعتماد شركات خدمات الطاقة، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة وتشمل وزارة التجارة والاستثمار، هيئة تنظيم الكهرباء والانتاج المزدوج، وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة، وعضو مستقل خبير بمجال كفاءة الطاقة، حيث تمثل هذه اللجنة المرجعية لمقدمي الخدمة والمستفيدين منه.

وتهدف عملية الترخيص إلى ضمان جودة عمل الشركات وقدراتها على توفير أداء موثوق به يلبي معايير السلوك الدولية، وتوفير الإرشاد والتوجيه إلى قاعدة واسعة من العملاء الذين يخططون للحصول على رفع كفاءة الطاقة في كل من المباني والقطاعات الصناعية، فضلاً عن تطوير الخبرات الوطنية بين المتخصصين في مجال الطاقة في هذا المجال التجاري المحدد.

وإضافة إلى هذه الجهود قام المركز بالتعاون مع مع وزارة التجارة والاستثمار، بمراجعة وتصنيف وإدارج الأنشطة التجارية لكفاءة الطاقة ضمن دليل الانشطة الوطني بوزارة التجاره ايزك 4، كما شملت الجهود تأسيس الدليل الوطني للقياس والتحقق والذي ينظم العلاقة بين الشركات والمستهلكين، ويوضح آلية احتساب الوفر والخيار المناسب لتنفيذ المشاريع وسبل القياس والتحقق.