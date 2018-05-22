التقى الأمير عبدالله بن بندر بن عبد العزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة في الإمارة بالعاصمة المقدسة اليوم مدير عام فرع وزارة العدل بالمنطقة الدكتور عبدالله الحريري، الذي سلمه إهداء وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني ممثلا في كتاب "المبادئ والقرارات القضائية".واستمع الأمير عبدالله بن بندر إلى نبذة عن الكتاب الذي يوثق القرارات القضائية منذ العام 1391 هـ وحتى 1437 هـ ، كما استعرض سموه إنجازات فرع وزارة العدل بالمنطقة خلال الفترة الماضية .و اطلع على خطط الفرع للمرحلة القادمة، خصوصا ما يتعلق بتطوير منظومة العمل التقني.