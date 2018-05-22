استقبل الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، اليوم ، بمقر الإمارة بالعاصمة المقدسة رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية البر بمكة المكرمة.واستمع الأمير عبدالله بن بندر إلى شرح عن أعمال الجمعية ودورها في خدمة المجتمع، كما اطلع سموه على مشاريع الأوقاف الخاصة بالجمعية التي سيخصص ريعها للصرف على مستفيدي الجمعية.وبحسب رئيس مجلس إدارة الجمعية فايق بياري فإن الجمعية تعمل على تأهيل وتطوير مهارات ومكتسبات أفراد الأسر المحتاجة في التحول لأيدي عاملة تسهم في نهضة المجتمع وصناعة أفراد منتجين وفاعلين إذ يتم توظيفهم بعد تأهيلهم وتطوير مهاراتهم.