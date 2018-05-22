تشارك المملكة العربية السعودية غداً، بوفد يرأسه رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة" الدكتور خالد بن عبدالمحسن المحيسن، في اجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة، بمناسبة الذكرى الخامسة عشر لاعتماد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، بحضور رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة ميروسلاف لاتشاك، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة يوري فيدوتوف، ورئيس المؤتمر السابع للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.وسيبدأ الاجتماع بجلسة افتتاحية، تتضمن اجتماعين تفاعليين، حيث سيناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات منها، مناقشة أبرز التطورات وأفضل الأساليب في تطبيق اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، ويختتم بكلمة من رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة يستعرض من خلالها أبرز الملاحظات حول تنفيذ الاتفاقية.وسيلقي رئيس الهيئة في الجلسة رفيعة المستوى كلمة باسم المملكة العربية السعودية بهذه المناسبة، يبرز من خلالها جهود المملكة المحلية والدولية في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد بقيادة خادم الحرمين الشريفين، تماشياً مع رؤية المملكة 2030 واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.يذكر أن المملكة العربية السعودية، أصبحت دولة طرف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بعد المصادقة عليها بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 62 وتاريخ 2 /3 / 1434هـ، ويبلغ عدد الدول الأطراف في الاتفاقية 184 دولة.وتعمل نزاهة مع الجهات المعنية لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد المتعلقة بتعزيز التعاون الدولي وتبادل المعلومات والرأي والخبرات في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد.