ناقش الأمير عبد العزيز بن سعد أمير منطقة حائل التوجه المستقبلي لجامعة حائل مع الأستاذ الدكتور خليل بن إبراهيم البراهيم مدير الجامعة ووكلاءها واستعراض الخطة الإستراتيجية لجامعة حائل 1440 - 1444هـ.

وأبدى رأيه حول توجهها الاستراتيجي المقبل، وأهمية أن يتضمن مشروع الجامعة الاستراتيجي مجموعة مبادرات تتماشى مع التوجهات والمتغيرات المتسارعة وتتوافق مع رؤية المملكة 2030.

وقدم شكره وتقديره لمدير الجامعة وفريق العمل بالجامعة على جهودهم المميزة التي ترجمتها مجموعة من الإنجازات التي تحققت خلال الفترة الماضية.

وبدوره قدَّم مدير الجامعة شكره وتقديره إلى الأمير عبد العزيز بن سعد على دعمه اللامحدود لجامعة حائل، كما قدم شكره لمديري الجهات الحكومية على مشاركتهم بآرائهم حول خطة الجامعة الإستراتيجية، مؤكدا أن الدعم الكبير الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين للجامعات السعودية بشكل عام، وجامعة حائل بشكل خاص هو العامل الأهم في أي إنجاز يمكن أن يحسب للجامعة ومنسوبيها، مشددا على أن الجامعة ستكون من الركائز الأساسية في منطقة حائل لتحقيق التطوير المنشود في رؤية 2030.