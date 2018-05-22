طالب وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي بإحالة انتهاكات إسرائيل بحق الفلسطينيين إلى المحكمة الجنائية الدولية.وقال المالكي في مؤتمر صحفي بلاهاي بعد لقائه المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، اليوم الثلاثاء، إن "دولة فلسطين تطلب إجراء تحقيق دولي في انتهاكات إسرائيل بحق الفلسطينيين"، موضحا "أنهيت لقاءً مع المدعية العامة للجنائية الدولية لإحالة ملف انتهاكات إسرائيل بحق الفلسطينيين إلى محكمة الجنائية الدولية".

وأضاف المالكي "في ظل تكثيف الجانب الإسرائيلي لجرائمه، كالتوسع في الاستيطان، وغياب حقوق الإنسان، يجب أن يحاسب دون حصانة للإسرائيليين الذين يقومون بازدراء أرواح الفلسطينيين البريئة"، متابعا "نواصل تعاوننا مع المحكمة الجنائية الدولية لإجراء التحقيقات اللازمة".

ولفت وزير الخارجية الفلسطيني إلى أن "الفترة الزمنية للتحقيقات هي من لحظة التوقيع مع المدعية العامة للبدء بالبحث والتحقيق في الأحداث منذ يونيو 2014 حتى المستقبل أيضا".