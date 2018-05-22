في أعقاب النجاح الواسع الذي حققته حملة بيبسي تحت شعار «جيل ورا جيل والقلب واحد»، التي جمعت ثمانية مشاهير سعوديين قدموا فيلماً مبتكراً وغنياً بالإبداع يحتفي بفخر المملكة وإنجازاتها، أعلنت بيبسي إطلاق المرحلة التالية، وهي حملة عبر وسائل التواصل الاجتماعي بعنوان «#أنا_سعودي» على الشاشات الإعلانية في ساحة «تايمز سكوير» بمدينة نيويورك.

وتجمع الحملة، الذي يقوم بتقديمها مغني الراب السعودي قصي، بعض المشاهير السعوديين عبر فيلم وثائقي يسلط الضوء على إنجازات المملكة وهم: عماد المالكي كابتن بطل دوري العالم وكأس العالم في رياضة الكاراتيه، ورها محرق أول امرأة سعودية نجحت في تسلق قمة جبل إيفرست، ومشاعل الشميمري أول مهندسة صواريخ ومراكب فضائية في دول مجلس التعاون الخليجي، صممت صاروخ نووي سلمي لإرسال الإنسان إلى المريخ.

وفي معرض تعليقه على الحملة الجديدة، قال حسام دبوس نائب الرئيس لقطاع المشروبات في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا لشركة بيبسيكو: «أن تكون سعوديًا مصدر فخر لكل مواطن ونحن فخورين بالاحتفال بكوننا جزءًا من تراث المملكة لأكثر من 60 عامًا، من خلال تسليط الضوء على الإنجازات المذهلة للسعوديين الأربعة الذين تم تسليط الضوء عليهم في حملتنا #أنا_سعودي أملنا هو نشر رسالة إيجابية وتشجيع لإلهام الأجيال القادمة في المملكة العربية السعودية وفي جميع أنحاء لتحقيق أحلامهم.»



وتهدف حملة #أنا_سعودي إلى إلهام المواطنين السعودين إلى تخطي حدود الابداع والابتكار، وخلق جيل يتمتع بروح القايدة والإسهام إيجاباً في النمو الاجتماعي والاقتصادي في المملكة، انسجاماً مع رؤية السعودية 2030.

وأضاف دبوس: «فضلاً عن ثرواتها الطبيعية الغنية، تمثل الكوادر البشرية المتميزة الثروة الأكبر بالنسبة للمملكة العربية السعودية. وقد حرصت رؤية المملكة 2030 على تمكين الأجيال من استكشاف أساليب إبداعية جديدة تتيح لهم أن يصبحوا رواد جيل المستقبل في المملكة».

وقال عماد المالكي: «إن ما تفعله بيبسي لإلقاء الضوء على المواطنين السعوديين يظهر التزام العلامة التجارية للمملكة التي تمتد لأكثر من ستة عقود. كما أنه يشكل سابقة للشركات الخاصة في المملكة العربية السعودية لدعم فخر الوطن».

وقالت رها محرق: «أنا فخورة بأن أكون متواجدة في حملة تدعم السعوديين ولا سيما النساء الناجحات اللواتي كسرن الحواجز لأنهن يعتقدن أنه لا شيء مستحيل». وأضافت مشاعل الشميمري: «»تتيح لنا حملة حملة #أنا_سعودي تقديم صورة تدعم رؤية السعودية 2030 في إثبات أن المستقبل القوي وإمكاناته تكمن في شعبها وما تطمح إلى تحقيقه".

وعلى مدار أكثر من ستة عقود، حرصت «بيبسيكو» على دعم المواهب الفذّة في المنطقة في مختلف القطاعات. وعبر هذه الحملة، تهدف الشركة إلى إبراز الإمكانات الواعدة للمواهب السعودية سعياً إلى إلهام أجيال المستقبل.

لمشاهدة الحملة يرجى زيارة الموقع على اليوتيوب أو زيارة قنوات بيبسي عبر فيسبوك وتويتر، والتفاعل مع الوسم #أنا_سعودي.