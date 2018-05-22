قدمت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة في الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية بالمسجد الحرام، خدمة توزيع بطاقة الرموز الإرشادية المخصصة للأطفال، وكبار السن وغير الناطقين باللغة العربية، وهي خدمة تقدم لقاصدي بيت الله من الزوار والعمار والحجاج.وأوضح مدير الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية الدكتور مسفر بن عامر عسيري، أن هذه البطاقة خاصة للأطفال المرافقين لأسرهم أثناء أداء مناسك الحج والعمرة والزيارة، وتحوي هذه الأداة على بعض الصور الرمزية لبعض المواقع في المسجد الحرام، والمعلومات الأساسية لهذا الطفل.وبين أن من أهداف البطاقة تسهيل الوصول لمرافقيهم في حال فقدانهم أثناء الطواف أو السعي، إلى جانب تزويد الطفل وأسرته بمعلومات عن أهم المواقع في مسجد الحرام مسبقاً، وقبل القدوم إلى البيت الحرام، وتسهل على الطفل طرح السؤال والاستفسار، وطلب المساعدة من أي رجل أمن أو موظف في الحرم، كما أنها تعين مقدمي الخدمة في المسجد الحرام على تقديم أفضل الخدمات إلى أي طفل عند الحاجة.